Aslan’da ilk fatura Atik’e
Atik’in ‘oyuncu tercihleri’ konusunda bir süredir Riekerink ve Nazifoğlu ile görüş ayrılığı yaşadığı öğrenilirken, futbolcuların da kendisini istemediği bildirildi.
'BUNU HAK ETMEDİM'
Sonrasında kaptan Selçuk ile antrenör Ayhan Akman kavgası yaşanmış, yöneticiler, Orhan Atik ve Ayhan Akman'dan Riekerink'e daha çok yardımcı olmalarını istemişti. Son olarak Kasımpaşa maçında 3 oyuncu değişikliğinin de 90'lı dakikalarda yapılması tepki çekmişti. Dün sabah tesislere gelen Orhan Atik, antrenmana alınmazken, 'Bunu hak etmedim' diye bağırarak bu duruma tepki gösterdi. Atik'e yönetimin kararını tebliğ eden idari menajer Cenk Ergün, gerekçe olarak emeklilik süresinin dolmasını gösterdi. Orhan Atik 49 yaşındaydı.
SEBEP U19'LARIN HÜKMEN YENİLGİSİ Mİ?
Orhan Atik'in gönderilme sebeplerinden birisinin de G.Saray U19 Takımı'nın Gölcükspor ile oynadığı karşılaşmada talimatlara aykırı oyuncu oynattığı için hükmen 3-0 mağlup olmasının olduğu iddia edildi. Yönetimin, 6 yıl alt yapıda görev yapan Atik'i de bu olaydan sorumlu tuttuğu ileri sürüldü. Alt yapıda da 2-3 hocanın görevine son verileceği öğrenildi
YASİN VE SİNAN İLE TARTIŞMIŞTI
Orhan Atik, son dönemde futbolcularla yaşadığı gerginliklerle gündemdeydi. Yasin Öztekin, Adanaspor maçında oyundan çıkarılınca Atik ile tartışmış ve yedek kulübesini yumruklamıştı. Yasin bu olay sonrası 1 hafta kadro dışı kaldı. Sinan Gümüş de kupadaki Elazığ maçında oyundan alındıktan sonra Orhan Atik'e tepki gösterip, eldivenlerini yere fırlattı. Öte yandan Atik'in F.Bahçe derbisinde Selçuk'u yedek bırakan Riekerink'e de tepki göstererek, "Bu intihar olur" dediği ileri sürüldü.
A TAKIMDA 4 MAÇA ÇIKTI
2010 yılında G.Saray A2 takımının başına getirilen Orhan Atik, geçen sezon Denizli'nin istifasının ardından 1 Mart 2016'da geçici olarak A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi. Sarı-kırmızılılar, Atik yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik aldı.
Savaş ÇORLU
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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