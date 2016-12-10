 Aslan’da ilk fatura Atik’e – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Aslan’da ilk fatura Atik’e

    Aslan’da ilk fatura Atik’e

    Atik’in ‘oyuncu tercihleri’ konusunda bir süredir Riekerink ve Nazifoğlu ile görüş ayrılığı yaşadığı öğrenilirken, futbolcuların da kendisini istemediği bildirildi.

    Yönetimi, antrenör Orhan Atik'in görevine son verdi. Karar dünkü idmandan önce Atik'e tebliğ edildi. Atik'in bir süredir 'kadro ve oyuncu tercihleri' konusunda Riekerink ve Sportif A.Ş. üyesi Levent Nazifoğlu ile görüş ayrılığı yaşadığı belirtilirken, takımdaki futbolcuların büyük kısmının da kendisini istemediği ileri sürüldü. , geçtiğimiz günlerde Riekerink ile yardımcıları arasında diyalog eksikliği olduğunu söylemişti.

    'BUNU HAK ETMEDİM'
    Sonrasında kaptan Selçuk ile antrenör Ayhan Akman kavgası yaşanmış, yöneticiler, ve 'dan Riekerink'e daha çok yardımcı olmalarını istemişti. Son olarak Kasımpaşa maçında 3 oyuncu değişikliğinin de 90'lı dakikalarda yapılması tepki çekmişti. Dün sabah tesislere gelen Orhan Atik, antrenmana alınmazken, 'Bunu hak etmedim' diye bağırarak bu duruma tepki gösterdi. Atik'e yönetimin kararını tebliğ eden idari menajer Cenk Ergün, gerekçe olarak emeklilik süresinin dolmasını gösterdi. Orhan Atik 49 yaşındaydı.

    SEBEP U19'LARIN HÜKMEN YENİLGİSİ Mİ?
    Orhan Atik'in gönderilme sebeplerinden birisinin de G.Saray U19 Takımı'nın Gölcükspor ile oynadığı karşılaşmada talimatlara aykırı oyuncu oynattığı için hükmen 3-0 mağlup olmasının olduğu iddia edildi. Yönetimin, 6 yıl alt yapıda görev yapan Atik'i de bu olaydan sorumlu tuttuğu ileri sürüldü. Alt yapıda da 2-3 hocanın görevine son verileceği öğrenildi



    YASİN VE SİNAN İLE TARTIŞMIŞTI
    Orhan Atik, son dönemde futbolcularla yaşadığı gerginliklerle gündemdeydi. Yasin Öztekin, Adanaspor maçında oyundan çıkarılınca Atik ile tartışmış ve yedek kulübesini yumruklamıştı. Yasin bu olay sonrası 1 hafta kadro dışı kaldı. Sinan Gümüş de kupadaki Elazığ maçında oyundan alındıktan sonra Orhan Atik'e tepki gösterip, eldivenlerini yere fırlattı. Öte yandan Atik'in F.Bahçe derbisinde Selçuk'u yedek bırakan Riekerink'e de tepki göstererek, "Bu intihar olur" dediği ileri sürüldü.

    A TAKIMDA 4 MAÇA ÇIKTI
    2010 yılında G.Saray A2 takımının başına getirilen Orhan Atik, geçen sezon Denizli'nin istifasının ardından 1 Mart 2016'da geçici olarak A takım teknik direktörlüğü görevini üstlendi. Sarı-kırmızılılar, Atik yönetiminde çıktığı 4 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik aldı.



    Savaş ÇORLU
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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