 Arabistan yolcusu – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Arabistan yolcusu

    Arabistan yolcusu
    Sarı-kırmızılılar devre arasında ilginç bir teklif aldı. Galatasaray, ilk yarı sona erdiğinde özel bir maç oynamak için Arabistan'a gidecek. Cimbom organizasyondan ciddi manada gelir elde edecek. Yönetim, Arap kulüplerinden oyuncularına gelen teklifleri de masaya yatıracak.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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