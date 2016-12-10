Arabistan yolcusu

Sarı-kırmızılılar devre arasında ilginç bir teklif aldı. Galatasaray, ilk yarı sona erdiğinde özel bir maç oynamak için Arabistan'a gidecek. Cimbom organizasyondan ciddi manada gelir elde edecek. Yönetim, Arap kulüplerinden oyuncularına gelen teklifleri de masaya yatıracak.