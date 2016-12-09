 Tarık’ın aklı Florya’da – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Tarık’ın aklı Florya’da

    Tarık’ın aklı Florya’da
    Sezon başında 'a kiralanan Tarık Çamdal, sezon sonu şampiyonluk yaşayıp tekrardan 'a dönmek isteğini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, "Burada yeniden eski formumu yakalayıp ve Galatasaray'a güçlü dönmek istiyorum" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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