 Sürpriz isim: Ogbonna – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sürpriz isim: Ogbonna

    Sürpriz isim: Ogbonna

    İtalyan stoperin, İstanbul’a geldiği ve ile transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.

    Slaven Bilic'in West Ham'ın başına geçer geçmez aldırdığı Angelo Ogbonna'nın devre arasında 'a gideceği iddia edildi. İngiliz ITV kanalında yapılan değerlendirmede, Londra ekibinde devre arasında çok büyük değişikliklerin olacağı belirtilerek Ogbonna'ya da yol göründüğü belirtildi. Bunun üzerine 28 yaşındaki İtalyan stoperin menajerinin İstanbul'a geldiği ve transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.

    AYNI MENAJER
    Ogbonna'nın menajeri Giovanni Branchini, İnter'de forma giyen Jonathan 'nin de menajeri. Fransız oyuncunun, G.Saray'a önerildiği birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sürpriz isim: Ogbonna haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.