Schaaf bombası
Disiplini sağlamak için takımı Alman hocaya emanet etme kararı alan sarı-kırmızılı ekibin, kısa bir süre içinde 55 yaşındaki teknik adam ile bir araya geleceği bildirildi.
Üst üste yaşanan disiplinsizlikler nedeniyle Alman hocalar üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da ilk aday ise son olarak Hannover 96 takımını çalıştıran Thomas Schaaf... Şu an takımın konsantrasyonunu bozmamak için resmi bir görüşme yapılmazken, menajerler aracılığıyla yapılan yoklamada 55 yaşındaki Schaaf'ın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
W. BREMEN'LE 14 YIL
Derwall, Feldkamp ve Hollmann gibi Alman teknik adamlarla şampiyonluklar yaşayan Aslan, Alman ekolüne dönerek yeni başarılara imza atmayı planlarken yeni gözde Schaaf, 14 yıl çalıştırdığı Bremen'de parladı. Ardından Frankfurt'u çalıştırdı. Son olarak Hannover 96'da görev yapan tecrübeli teknik adam, takımını küme düşmekten kurtaramadı. Galatasaray ile yeni bir projeye imza atmaya hazır olduğu belirtiliyor.
ALTYAPIDAN BAŞLADI
Werder Bremen'de yıllarca top koşturduktan sonra U17 takımıyla hocalık kariyerine adım atan Schaaf, ardından U19 takımını çalıştırdı. 1993'de yardımcı hocalık görevi yapmasının ardından Werder'in 2. takımınının başına geçti. Altyapıda pişen 55 yaşındaki çalıştırıcı, 1999'da nihayet A takımı teslim aldı ve 14 yılda Werder Bremen'i zirveye oynayan bir takım haline getirdi.
GENÇ OYUNCULAR BAŞTACI
4-4-2'yi tercih eden ve seyircilere hitap eden futbolu seven Thomas Schaaf ayrıca gelecek vadeden isimleri A takıma monte ederek takdir toplamış bir teknik adam.
?Savaş ÇORLU
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:43
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
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