 Schaaf bombası – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Schaaf bombası

    Schaaf bombası

    Disiplini sağlamak için takımı Alman hocaya emanet etme kararı alan sarı-kırmızılı ekibin, kısa bir süre içinde 55 yaşındaki teknik adam ile bir araya geleceği bildirildi.

    Yönetimi, son haftalarda gerek takım içinde gerekse camiada tartışılan teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yolları ayırma kararı aldı. Kalan 3 lig, iki kupa maçında sonuç ne olursa olsun Hollandalı teknik adam, ilk yarının sonunda gönderilecek. Son haftalarda takım üzerinde otorite kuramayan, kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri eleştirilen Riekerink'in yerine takımın başına geçecek isim ise yüzde 99 Alman teknik adam olacak.

    Üst üste yaşanan disiplinsizlikler nedeniyle Alman hocalar üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da ilk aday ise son olarak Hannover 96 takımını çalıştıran Thomas Schaaf... Şu an takımın konsantrasyonunu bozmamak için resmi bir görüşme yapılmazken, menajerler aracılığıyla yapılan yoklamada 55 yaşındaki Schaaf'ın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

    W. BREMEN'LE 14 YIL
    Derwall, Feldkamp ve Hollmann gibi Alman teknik adamlarla şampiyonluklar yaşayan Aslan, Alman ekolüne dönerek yeni başarılara imza atmayı planlarken yeni gözde Schaaf, 14 yıl çalıştırdığı Bremen'de parladı. Ardından Frankfurt'u çalıştırdı. Son olarak Hannover 96'da görev yapan tecrübeli teknik adam, takımını küme düşmekten kurtaramadı. Galatasaray ile yeni bir projeye imza atmaya hazır olduğu belirtiliyor.

    ALTYAPIDAN BAŞLADI
    Werder Bremen'de yıllarca top koşturduktan sonra U17 takımıyla hocalık kariyerine adım atan Schaaf, ardından U19 takımını çalıştırdı. 1993'de yardımcı hocalık görevi yapmasının ardından Werder'in 2. takımınının başına geçti. Altyapıda pişen 55 yaşındaki çalıştırıcı, 1999'da nihayet A takımı teslim aldı ve 14 yılda Werder Bremen'i zirveye oynayan bir takım haline getirdi.

    GENÇ OYUNCULAR BAŞTACI
    4-4-2'yi tercih eden ve seyircilere hitap eden futbolu seven ayrıca gelecek vadeden isimleri A takıma monte ederek takdir toplamış bir teknik adam.


    ?Savaş ÇORLU
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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