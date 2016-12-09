 Rotasını belirleyecek – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Rotasını belirleyecek

    Rotasını belirleyecek
    Üç haftalık bu periyot 'ın devre arası transfer döneminin de stratejisini belirleyecek. Yönetim, kalan üç maçtan alınacak sonuçlara göre devre arası uygulanacak transfer politikası belirlenecek.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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