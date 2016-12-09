 Rosberg'den Podolski’ye taş! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Rosberg'den Podolski’ye taş!

    Rosberg'den Podolski’ye taş!
    , Formula 1'de sezonu şampiyon tamamlayan vatandaşı Nico Rosberg ile Köln'de buluştu. Neşeli bir ortamda geçen buluşmada, Alman şampiyon, "Bir keresinde Lukas araba sürerken yanındaydım. Bir daha asla bunu yapmam" diye konuştu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 04:35
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