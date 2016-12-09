Riekerink 9 puan istedi

Galatasaray'da hedef ilk yarının sonuna kadar oynanacak tüm maçları kazanmak.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk devreyi 3'te 3 ile tamamlamaları gerektiğini kaydetti.



ARTIK BASİT HATA İSTEMİYOR

Son haftalarda basit hatalar nedeniyle yenilen gollerin görüntülerini oyuncularına izleten Riekerink, Gaziantepspor karşısında aynı hataların tekrarlanmamasını istedi. Özellikle Sabri ve Carole'u uyardı.