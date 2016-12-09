 Riekerink 9 puan istedi – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Riekerink 9 puan istedi

    Riekerink 9 puan istedi

    'da hedef ilk yarının sonuna kadar oynanacak tüm maçları kazanmak.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink, oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk devreyi 3'te 3 ile tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

    ARTIK BASİT HATA İSTEMİYOR
    Son haftalarda basit hatalar nedeniyle yenilen gollerin görüntülerini oyuncularına izleten Riekerink, Gaziantepspor karşısında aynı hataların tekrarlanmamasını istedi. Özellikle Sabri ve Carole'u uyardı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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