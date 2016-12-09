 Pana’ya konuk – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Pana’ya konuk

    Pana’ya konuk
    'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray Odeabank, 11. maçında bu akşam Yunanistan'da Panathinaikos'a konuk olacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Euroleague'de sarı-kırmızılılar 3 galibiyetle 15. sırada yer alırken, Pana ise 5 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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