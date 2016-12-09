Jan Olde Riekerink'in yardımcısı Orhan Atik'le yollar ayrıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.
Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetim kurulunun kararı doğrultusunda Orhan Atik'in sözleşmesi feshedildi.
Orhan Atik, sarı-kırmızılı takımın bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda da yer almadı.
Galatasaray'da geçen sezon teknik direktör Mustafa Denizli'nin görevinden ayrılmasının ardından bir süre takımın başına geçen Atik, daha sonra sözleşme imzalanan Riekerink'in yardımcılığına getirilmişti.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:05
- Potanın kralı
Toplam 2
Yorum
ünall ezer geceriz abi
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 12
Yorum
HCK / BJK ( BJK ADVERS ) KARDEŞ, BENİM İLK TERCİHİM JOHN GUİDETTİ'DİR. İSİMLERİ GÜNDEME GELDİĞİNDE FABRİCİO'NUN ALINMASINI BURAK ABOUBAKAR'IN İSE ALINMAMASINI İSTEDİM ANCAK ŞU AN ELİMİZDE PATLADI. 1- J.GUİDETTİ 2- A.RAMOS //// ABOUBAKAR VE Ö.ŞİŞMANOĞLU GÖNDERİLMELİ... İLK ÖNCELİK GOLCÜ VE STOPER OLMALI....
- TFF’den milli söz
Toplam 1
Yorum
ManisaGFB Fenerbahçe çok büyük tazminat alır,söylemedi demeyin.takipte kalın.
Jan Olde Riekerink'in yardımcısı Orhan Atik'le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.