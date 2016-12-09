İlkemiz kazanmak
Hollandalı ön libero, yarışta şubat ve mart aylarının önemli olacağını ifade ederek, “Büyük maçlar kaybedilebilir ancak sizden küçük takımlara kaybetmemelisiniz” uyarısında bulundu.
-Geldiğimde yaşadığım sakatlık beni takımdan ayrı bıraktı. Şimdi kendimi daha fit hissediyorum.
-ABD'ye giderken de Galatasaray'a gelme fırsatım vardı. 6 ay sonra Avrupa'daki futbolu özledim. Şansıma yine teklif geldi, ikinci kez düşünmedim.
-Bursa maçı sonrası yaptığım hareket bir reaksiyondu. Başımızı hep dik tutmalıyız.
-Taraftarla iletişim kurmak önemli.
İLKE '3 PUAN' OLMALI
Şampiyonluk için erken... İki hafta önce fark 9 puandı şimdi 5. Şubat ve mart ayları önemli. Kendimize odaklanmalı ve hep 3 puan için sahaya çıkmalıyız. Büyük maçlar kaybedilebilir ama küçük takımlara yenilmemelisiniz. Neler olacağını göreceğiz.
DERBİDE TUTKULU OYNAMADIK
De Jong, F.Bahçe maçını kaybetme şekillerinin kabul edilemeyeceğini de kaydetti: "Yenilebilirsiniz ancak rakibinizden daha az tutkulu oynayamazsınız. Hep beraber oturup bunu konuştuk. Bursaspor maçında harika bir reaksiyon gösterdik. Herkes tutkulu oynadı."
SNEİJDER İYİ DOST
Wesley futbol camiasında sahip olduğum en iyi arkadaşlardan biri. Ajax altyapısında beraberdik. Bana kulübün nasıl işlediğini, sistemi ve Galatasaray tarihini anlattı. Burada olduğu ve bana yardım ettiği için çok mutluyum.
JOR MÜKEMMELCİ
Riekerink ile ilk 9-10 yaşlarında çalıştım ve çok kuralcıydı. Her şeyi mükemmel hale getirmek isterdi. Ajax'ta olduğum dönemi hatırlarsanız 90'larda dünyanın en iyi kulübüydü. Şimdi ise çok iyi bir insan ve teknik direktör.
KİRLİ İŞLERİ YAPACAK BİRİNE İHTİYAÇ VAR
Defansif oynamayı sevdiğini belirten Nigel, "Her takımda kirli işleri yapacak birine ihtiyaç var. Diğer oyunculara yardım edip onların parlamasını sağlar. Ben de bunu yapıyorum. İyi bir top kapma golden daha çok tatmin ediyor" dedi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:56
- Kanarya çok farklı!
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER AVRUPA DEDİNMİ AKLA İLK FENERBAHÇE GELİR HER YERDE EZİYORUZ RAKİPLERİ...? FENERBAHÇENİN ÜNÜ DÜNAYANIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTI...
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 39
Yorum
he he 2 sezon üst üste hangi takima hic penalti verilmedi...hakemlerin kimi korudugu belli...
- Destek kampanyası başlatıldı
Toplam 11
Yorum
BOLULU YARENNN ZAMANINDA SAIBELI MACTAN SONRA SUPER LIGE CIKTILAR BOLUSPOR CIKAMAMISTI YUKARDA ALLAH VARRRRRRR ALLAH HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDADIR UNUTMAYALIM
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