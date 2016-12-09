G.Saraylı futbolculardan örnek hareket

Kötü koşullarda yaşayan ya da çalışan çocukların, gençlerin, barınma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayarak daha iyi şartlarda yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan merkezde Bakırköy Belediyesinin de desteğiyle çocukların spor yapabilmeleri için halı saha kuruldu.

Sahanın açılışına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Hakan Kadir Balta, çocuklarla futbol maçı yaptı. Futbolcular, çocukların ve dernek gönüllülerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Deneyimli futbolcular, fotoğraf çektirdiği çocuklarla yakından ilgilendi.

Açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Kerimoğlu, "ÇABA Derneği ile iş birliğimiz sayesinde çocuklarımıza bir halı saha yaptık. Emeği geçen ÇABA Derneğine ve açılışa katılan futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada çocuklarımıza sadece eğitim, meslek edindirme ve kültür sanat etkinlikleri değil aynı zamanda sportif faaliyetleri alanları da oluşturduk. Çocuklar, basketbol, futbol, satranç ve masa tenisi oynuyor." diye konuştu.

Galatasaray takım kaptanı Selçuk ise ÇABA Derneğine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çok önemli bir proje. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlarla birlikte olmak da bizim için gurur verici. İnşallah bu çocuklar ileride ülkemizi çok iyi temsil edecek. Her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çocukların daha sağlıklı koşullarda spor yapacağını vurgulayan Burak Yılmaz, "Hepimiz küçükken mahalle maçları yapardık. Taşta, toprakta ve çakıllı sahalarda oynardık. Kafamızı yarardık. Çocuklar, şimdi daha güzel ve güvenli bir yerde top oynayacak. Bu, onlar için bir başlangıç olsun. Onların hayata daha güzel devam etmeleri için elimizden ufak bir şey gelirse ne mutlu bize." açıklamasında bulundu.