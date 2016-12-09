G.Saray ve Beşiktaş ilgileniyor

Salvatore Bocchetti’nin menajeri konuştu.

İtalyan stoper Salvatore Bocchetti'nin menajeri D'Amico, sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı. D'Amico, "Bocchetti ile İtalyan kulüplerinin ciddi bir ilgisi var. Ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor" dedi. Öte yandan Spartak ile görüşmelerinin de sürdüğünü belirten menajer, "Onun yerini dolduramayacaklarının farkındalar" dedi. Galatasaray'da hedef ilk yarının sonuna kadar oynanacak tüm maçları kazanmak. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk devreyi 3'te 3 ile tamamlamaları gerektiğini kaydetti. Riekerink 9 puan istedi.