G.Saray, G.Antepspor'a hazırlandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Rikerink yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı.



Futbolcuların, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları bildirildi.



Tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.



Sarı-kırmızılı takım, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.