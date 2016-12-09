G.Saray, G.Antepspor'a hazırlandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 11 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcuların, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları bildirildi.
Tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci, antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takım, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:09
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 10
Yorum
EROL KEYFİ OLARAK TAKIMINI 9 KİŞİ BIRAKAN ABOUBAKAR A EN AGIR CEZA VERİLMELİDİR.. BU TAKIM STAJ YAPILACAK YER DEGİLDİR.
- ‘Büyük takımız’
Toplam 2
Yorum
bjk advers Büyük takımsınız bunu kimler kabul ediyor kimler biliyor Fenerbahçe büyük takımmış Volkan öyle söylüyor !
- Aboubakar ağır ceza alacak
Toplam 10
Yorum
EROL HOCA BASIT MAÇLARIN BÜYÜK OYUNCULARI OGUZHAN EFENDİ..VE BİRCOKLARI.. ATİBA VE QERASMA NİYE ASLANLAR GİBİ OYNARKEN SİZLER SIK SIK SAKATLANIYORSUNUZ?AL PARAYI BAK KEYFİNE Mİ GÖRÜSÜNÜZ..SENOL EFENDİ ATİBAYI VE QERASMAYI DİNLENDİRİN BİRAZ..
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