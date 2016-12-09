 Galatasaraylı teknik adamın görevine son verildi! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Galatasaraylı teknik adamın görevine son verildi!

    Galatasaraylı teknik adamın görevine son verildi!

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 12:45
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