Galatasaraylı teknik adamın görevine son verildi!
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verildi.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:45
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 10
Yorum
Bekleyelim Türk olupta buna sevinenler seneye bu maçı kaybettik diye şampiyonlar ligine katılamaz ise bakalım o zaman aynı keyfi sürecekler mi?Avrupada hepimizin topladığı puanlar aynı yerde toplanıyor Türkiye 5 bonus puanı kaçırdı hakem yüzünden biraz akıllı olun.
- Elia’yı durdurdu
Toplam 8
Yorum
tekin seneye lens olmazsa elia yı alalım antramanlarda da senere nasıl duracağını öğretir
- Advocaat'tan sürpriz çıkış!
Toplam 14
Yorum
Muhammed Allah akıl fikir versin
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