 Çocuklarla maç – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Çocuklarla maç

    Çocuklarla maç
    , , , , , ve , Bakırköy Belediyesi ve ÇABA işbirliği ile 'nde yapılan halı sahanın açılışına katılacak. Saat 14.00'teki açılışta yıldızlar, sokak çocukları ile gösteri maçı yapacaklar.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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