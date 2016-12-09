Cimbom, Yunanistan'da kayıp

Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos Superfoods, Nick Calathes'in sayılarıyla ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

Galatasaray Odeabank, maçın 16. dakikasında farkı 1 sayıya düşürse de (26-25) soyunma odasına 39-31 geride gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 64-45 önde girdi.

Son çeyrekte oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 85-58 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Galatasaray adına 15 sayı kaydeden Blake Schilb oldu. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes, K.C. Rivers ve Kenny Gabriel, attıkları 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 8. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos Superfoods ise 6. galibiyetini elde etti.



Salon: Olimpik Spor Merkezi

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Jakub Zamojski (Polonya), Saso Petek (Slovenya)

Panathinaikos Superfoods: Singleton 13, Nichols 9, Feldeine 4, Gabriel 14, Calathes 14, Rivers 14, Bourousis 4, James 13, Fotsis, Pappas, Charalampopoulos

Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic, Tyus 6, Schilb 15, Ege Arar 2, Sinan Güler 8, Smith 9, Micov 6, Thompson 6, Göksenin Köksal 1, Can Korkmaz 5, Diebler

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-31

3. Periyot: 64-45