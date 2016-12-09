 Cimbom, Yunanistan'da kayıp – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Cimbom, Yunanistan'da kayıp

    Cimbom, Yunanistan'da kayıp

    , 'nin 11. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi 'a 85-58 yenildi.

    Karşılaşmaya etkili başlayan , Nick Calathes'in sayılarıyla ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

    , maçın 16. dakikasında farkı 1 sayıya düşürse de (26-25) soyunma odasına 39-31 geride gitti.

    İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 64-45 önde girdi.

    Son çeyrekte oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 85-58 mağlup ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi Galatasaray adına 15 sayı kaydeden Blake Schilb oldu. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes, K.C. Rivers ve Kenny Gabriel, attıkları 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, 'ndeki 8. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos Superfoods ise 6. galibiyetini elde etti.


    Salon: Olimpik Spor Merkezi

    Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Jakub Zamojski (Polonya), Saso Petek (Slovenya)

    Panathinaikos Superfoods: Singleton 13, Nichols 9, Feldeine 4, Gabriel 14, Calathes 14, Rivers 14, Bourousis 4, James 13, Fotsis, Pappas, Charalampopoulos

    Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic, Tyus 6, Schilb 15, Ege Arar 2, Sinan Güler 8, Smith 9, Micov 6, Thompson 6, Göksenin Köksal 1, Can Korkmaz 5, Diebler

    1. Periyot: 20-13

    Devre: 39-31

    3. Periyot: 64-45

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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