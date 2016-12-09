Cimbom, Yunanistan'da kayıp
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 85-58 yenildi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Panathinaikos Superfoods, Nick Calathes'in sayılarıyla ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.
Galatasaray Odeabank, maçın 16. dakikasında farkı 1 sayıya düşürse de (26-25) soyunma odasına 39-31 geride gitti.
İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 64-45 önde girdi.
Son çeyrekte oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, karşılaşmadan 85-58 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Galatasaray adına 15 sayı kaydeden Blake Schilb oldu. Yunan temsilcisinde ise Nick Calathes, K.C. Rivers ve Kenny Gabriel, attıkları 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 8. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos Superfoods ise 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Olimpik Spor Merkezi
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Jakub Zamojski (Polonya), Saso Petek (Slovenya)
Panathinaikos Superfoods: Singleton 13, Nichols 9, Feldeine 4, Gabriel 14, Calathes 14, Rivers 14, Bourousis 4, James 13, Fotsis, Pappas, Charalampopoulos
Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic, Tyus 6, Schilb 15, Ege Arar 2, Sinan Güler 8, Smith 9, Micov 6, Thompson 6, Göksenin Köksal 1, Can Korkmaz 5, Diebler
1. Periyot: 20-13
Devre: 39-31
3. Periyot: 64-45
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:59
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
Yorum
ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
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