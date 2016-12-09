 30 bin TL’yi onadı – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    30 bin TL’yi onadı

    30 bin TL’yi onadı
    , tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası alan Yöneticisi 'nun cezasını onadı. Yapılan müzakere neticesinde, "Cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, cezanın onanmasına; oybirliği ile karar verildi" denildi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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