 208 bin lirayı hak ettim – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    208 bin lirayı hak ettim

    208 bin lirayı hak ettim
    'ın eski antrenörü Tugay Kerimoğlu'nun kulübe yolladığı icra takibinin normal olduğunu söyledi. Hakkını aradığını kaydeden Kerimoğlu, "Galatasaray camiası kızgın olabilir ama 208 bin lirayı çalışarak hak ettim, hakkım olanı talep ettim" şeklinde konuştu.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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