 Wesley ve Poldi satılsın – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Wesley ve Poldi satılsın

    Wesley ve Poldi satılsın
    Galatasaray'ın eski yıldızı Necati Ateş, Sneijder ile Podolski'nin bu sezon bekleneni veremediğini söyledi. Ateş, "Bu sezon iyi futbol oynamıyorlar. İkisinin de performansı ortada gitmeleri zafiyet oluşturmaz. İki oyuncunun satılması çok doğru olur. Zaten sadece Çin ve Katar'dan teklifler gelecektir" dedi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:26
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