Vargas tamam

Cimbom, Hoffenheim’in Şili’li sağ kanat oyuncusunu ikna etti. Alman kulübüyle de anlaşan Aslan, Eduardo Vargas’ı 1.5 yıllığına kiralayacak

G.Saray Eduardo Vargas harekatında mutlu sona ulaşmak üzere. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talebiyle ara transferde kanatta da oynayabilen bir hücumcu arayan Cimbom, Hoffenheim'de forma şansı bulamayan Eduardo Vargas'la büyük ölçüde anlaştı. 27 yaşındaki yıldızın ikna edilmesinde, vatandaşı Rodrigo Tello büyük rol oynadı.



BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Vargas'ı 1.5 yıllığına kiralayacak olan G.Saray ilk 6 ay için Hoffenheim'e bedel ödemeyecek. İkinci yıl için ise 750 bin euro verecek. Sarı-kırmızılılar, 6 ayın sonunda Vargas'ın bonservisini almak isterse 3 milyon euro, 1.5 yılın sonunda almak isterse 5 milyon euro ödeyecek. Vargas'ın atacağı gol sayısı da Hoffenheim'ın hanesine ekstra yazılacak.



KUPA CANAVARI

Clup Umiversidad de Chile ile 2 Sudamericana Şampiyonluğu yaşayan Vargas, Şili Milli Takımı ile de iki kez Copa America Şampiyonluğu'nu kucakladı. Vargas, Napoli'de ise İtalya Kupası'na ulaştı.

