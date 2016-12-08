Tolga kulübede
Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Tolga Ciğerci sakatlığını atlattı. Bursa ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu bugün takımla çalışacak. G.Antep'e karşı kulübede başlayacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:23
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