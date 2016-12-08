 Tolga kulübede – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Tolga kulübede

    Tolga kulübede
    Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Tolga Ciğerci sakatlığını atlattı. Bursa ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu bugün takımla çalışacak. G.Antep'e karşı kulübede başlayacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:23
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