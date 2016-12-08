 Temizlik başlıyor – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Temizlik başlıyor

    Temizlik başlıyor

    Transfer için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray, Chedjou’nun yanı sıra , Endoğan, Umut ve Jem’i gönderecek

    Galatasaray, bütçesini aşmamak ve transfere yeni kaynaklar yaratmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi biticek olan Chedjou'yla birlikte Riekerink'in kadroda düşünmediği Salih Dursun, Endoğan Adili, Umut Gündoğan, Jem Paul Karacan gibi isimleri kesin olarak yollayacak. 2-3 milyon euro'luk bir tasarruf planlanırken bu para ara transferde alınacak oyuncular için kullanılacak.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:33
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