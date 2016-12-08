‘O kupayı asla unutmam’
Selçuk İnan, Galatasaray’ın futbol akademisindeki miniklerle buluştu “Kazandığım en güzel kupa F.Bahçe Stadı’nda aldığımız olandı” dedi.
Cimbom'un kaptanı Selçuk İnan küçük meslektaşlarıyla bir araya gelip onların sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca birçok kupa kazandığını belirtirken en özelini Kadıköy'de kaldırdığını söyledi. Selçuk "O kupa benim için unutulmaz bir yerde" diye konuştu. Selçuk, idolünün Fransız Zinedine Zidane olduğunu onun futboluna her zaman hayranlık duyduğunu kaydetti.
KAPTANDAN İNCİLER
-Büyük hayaller kurup peşinden gittim.
-Orta sahada top gelmeden düşünmek zorundasınız.
-Kaptanlık büyük sorumluluk.
-Türkiye-İzlanda maçındaki golümü unutamam.
-Antrenman sonrası da çalışmalısınız.
-Her hocanın istekleri farklı. Çabuk uyum sağlarım.
-Tecrübe kazandıkça taraftar baskısı hissedilmiyor.
KAPTANDAN İNCİLER
-Büyük hayaller kurup peşinden gittim.
-Orta sahada top gelmeden düşünmek zorundasınız.
-Kaptanlık büyük sorumluluk.
-Türkiye-İzlanda maçındaki golümü unutamam.
-Antrenman sonrası da çalışmalısınız.
-Her hocanın istekleri farklı. Çabuk uyum sağlarım.
-Tecrübe kazandıkça taraftar baskısı hissedilmiyor.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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