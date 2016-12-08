‘O kupayı asla unutmam’

Cimbom'un kaptanıküçük meslektaşlarıyla bir araya gelip onların sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca birçok kupa kazandığını belirtirken en özelini Kadıköy'de kaldırdığını söyledi. Selçuk "" diye konuştu. Selçuk, idolününolduğunu onun futboluna her zaman hayranlık duyduğunu kaydetti.-Büyük hayaller kurup peşinden gittim.-Orta sahada top gelmeden düşünmek zorundasınız.-Kaptanlık büyük sorumluluk.-Türkiye-İzlanda maçındaki golümü unutamam.-Antrenman sonrası da çalışmalısınız.-Her hocanın istekleri farklı. Çabuk uyum sağlarım.-Tecrübe kazandıkça taraftar baskısı hissedilmiyor.