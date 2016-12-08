 Napoli yolunda – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Napoli yolunda

    Napoli yolunda
    ABD Ligi ekiplerinden Montreal Impact ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağını açıklayan Didier Drogba'nın Napoli'ye transfer olabileceği öne sürüldü. 38 yaşındaki golcü oyuncuyu, teknik direktör Sarri'nin çok istediği bildirildi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:27
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