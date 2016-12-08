Napoli yolunda
ABD Ligi ekiplerinden Montreal Impact ile sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılacağını açıklayan Didier Drogba'nın Napoli'ye transfer olabileceği öne sürüldü. 38 yaşındaki golcü oyuncuyu, teknik direktör Sarri'nin çok istediği bildirildi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Napoli yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.