Liverpool bir başka
G.Saray'ın eski yıldızı Harry Kewell, Liverpool'un kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Leeds United'tan ayrılacağı dönem 7 ünlü takımı kabul etmediğini söylerken "Liverpool'u seçtim. Liverpool'a aşığım. Birçok mükemmel insanla tanıştım" diye konuştu.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:35
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