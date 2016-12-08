Levent Nazifoğlu'nun cezası onandı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na verilen cezayı onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na verilen cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Galatasaray Sportif AŞ Yönetici Levent Nazifoğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Yapılan müzakere neticesinde, duruşma talebinin reddedildiği, PFDK tarafından verilen cezanın da sübut, hukuki nitelik ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığından oy birliğiyle onandığı ifade edildi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:43
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Toplam 33
Yorum
atreides penaltı ve kırmızı kart olmasaydı yinede Beşiktaş'ın Kiev'i yenmesi çok zordu maça iyi hazırlanmamışlar ve takımda düşüş var
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Toplam 10
Yorum
Babayaru Aziz Başkan bu beyefendiyi hiç tınlamaz..Namert sözüne de çok itibar etmez.. Bu beyefendi kısa pantolon ile gezerken Aziz Bey FENERBAHÇE yöneticisiydi.. Bulunduğu yer beyefendiye bir beden büyük geldiğinin farkında değil herhalde ..sürekli saldırı halinde olmak Beşiktaş jimnastik kulübü başkanına yakışır bir tavır değil..
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Toplam 8
Yorum
hattrrick Söyler misin madem 2 senedir biz hakemler ile gidiyoruz , bu iş böyle yapılıyorsa , siz kaç senedir hakemlerle gittiğinizi bir açıklasana şampiyonluklar hakemler ile kazanılıyorsa bu ligde iki renklinin eline bu konuda su bile dökemeyiz . Renkli Hasan .
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