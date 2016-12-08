 Levent Nazifoğlu'nun cezası onandı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Levent Nazifoğlu'nun cezası onandı

    Levent Nazifoğlu'nun cezası onandı

    TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na verilen cezayı onadı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na verilen cezayı onadı.

    TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, PFDK tarafından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Galatasaray Sportif AŞ Yönetici Levent Nazifoğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

    Yapılan müzakere neticesinde, duruşma talebinin reddedildiği, PFDK tarafından verilen cezanın da sübut, hukuki nitelik ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığından oy birliğiyle onandığı ifade edildi.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:43
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