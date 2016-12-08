 Kaptan ''TL'' dedi – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Kaptan ''TL'' dedi

    Kaptan ''TL'' dedi

    G.Saray’da ‘euro’ üzerinden ödenen maaş dönemi bitiyor. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yönetim TL’ye geçmek için kolları sıvadı. İlk görüşme ile yapıldı. Kaptan kabul etti.

    Türkiye'yi döviz üzerinden zora düşürmeye çalışan ve dünyayı parmaklarında oynatan üst aklın planlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bozmuştu. Erdoğan'ın TL'nin değerini öne çıkardığı konuşmaların ardından dolar ve euro'su olanlar döviz bürolarına akın edip paralarını TL'ye çevirmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına da uymak için kolları sıvadı. Yönetim ilk olarak futbol takımı kaptanı Selçuk İnan'la masaya oturdu.

    'ASLA SORUN OLMAZ'
    Selçuk İnan'ın sarı-kırmızılı idarecilere "Hiç sorun değil. Paramı TL üzerinden alırım" demesi herkesi sevindirdi. Kaptanın bu fedakarlığının takımın geri kalanına da olumlu yansıması bekleniyor. Yabancı futbolcuların durumu ise belirsiz. Ancak teklif her isme götürülecek. Wesley Sneijder'in "Evet" demesi halinde tüm takımın onu takip etmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.

    RİEKERİNK DE ONAYLADI
    Cimbom'da yönetim, sezon başı 900 bin Euro'ya anlaştığı teknik direktör 'in maaşını da TL üzerinden ödemek istiyor. Bu fikir, Hollandalı teknik adam ile paylaşıldı. Riekerink de bu teklife sıcak yaklaştı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:34
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