İbarbo’dan mesaj var
Panathinaikos'un kiralık oyuncusu Victor İbarbo'nun menajeri Riccardo Calleri, Fotomaç'ın haberini doğruladı.
Bonservisi Cagliari'de olan İtalyan kanat oyuncuyla ilgili açıklamada bulunan Calleri, "G.Saray oyuncumla daha önce ilgilenmişti. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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