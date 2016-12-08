G.Saray’dan umutluyum

Eski başkan Aysal, ligdeki şampiyonluk yarısını değerlendirdi

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, iddia edildiği gibi bugün için 'yeniden başkan olmak' şeklinde bir düşünceye sahip olmadığını açıkladı. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Aysal, daha öncede söylediğim gibi "G.Saray'ın bir başkanı ve yönetim kurulu var" dedi. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri atlatacağını dile getiren Aysal, "Galatasaray'dan umutluyum. Şampiyonluk neden olmasın. Çok değerli oyuncularımız var" değerlendirmesini yaptı.



