 G.Saray’dan umutluyum – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    G.Saray’dan umutluyum

    G.Saray’dan umutluyum

    Eski başkan Aysal, ligdeki şampiyonluk yarısını değerlendirdi

    Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, iddia edildiği gibi bugün için 'yeniden başkan olmak' şeklinde bir düşünceye sahip olmadığını açıkladı. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Aysal, daha öncede söylediğim gibi "G.Saray'ın bir başkanı ve yönetim kurulu var" dedi. Galatasaray'ın sıkıntılı günleri atlatacağını dile getiren Aysal, "Galatasaray'dan umutluyum. Şampiyonluk neden olmasın. Çok değerli oyuncularımız var" değerlendirmesini yaptı.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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