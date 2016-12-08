G.Saray'a doğru
Chedjou’ya alternatif arayan sarı-kırmızılı yönetim, 2.5 milyon euro teklif edince İtalyan stoperin transferinde ilk sıraya çıktı
Sözleşmesinin artık sonuna gelen ve Spartak Moskova'dan kazandığı ücreti garanti edecek yeni bir sözleşme kapmak isteyen Salvator Bocchetti'nin Galatasaray'a transferi bir anda olumluya döndü. 2.9 milyon euro ile Rus takımının en çok kazananı olan İtalyan stoper, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini aynı şartlarda yenilemek istiyordu. Fakat Spartak Moskova 30 yaşına gelen oyuncuya 2 milyon euro ve 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Bunun üzerine temsilcimizle görüşmelere başlayan Salvator Bocchetti ilk etapta Galatasaray'ın adını pazarlık için kullandı.
Fakat Cimbom'un 3 yıl için bonus ve maç başı paralarla 2.5 milyon euro'ya yaklaşan teklifi İtalyan oyuncunun aklını çelmeye yetti. Bocchetti'nin, gönderilmesi gündemde olan Chedjou'nun yerine sürpriz bir kararla Galatasaray forması giyebileceği konuşulmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ'A GELMEDİ
Geçen transfer döneminde Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlı kulüple fiyat konusunda anlaşamayan Bocchetti, Ascoli ile başladığı kariyerini Lanciano, Fronsinone, Genoa, Rubin Kazan, Milan ve Spartak Moskova takımlarında devam ettirdi.
Fakat Cimbom'un 3 yıl için bonus ve maç başı paralarla 2.5 milyon euro'ya yaklaşan teklifi İtalyan oyuncunun aklını çelmeye yetti. Bocchetti'nin, gönderilmesi gündemde olan Chedjou'nun yerine sürpriz bir kararla Galatasaray forması giyebileceği konuşulmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ'A GELMEDİ
Geçen transfer döneminde Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlı kulüple fiyat konusunda anlaşamayan Bocchetti, Ascoli ile başladığı kariyerini Lanciano, Fronsinone, Genoa, Rubin Kazan, Milan ve Spartak Moskova takımlarında devam ettirdi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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