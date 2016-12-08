 Galatasaray'da G.Antepspor hazırlıkları – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray'da G.Antepspor hazırlıkları

    Galatasaray'da G.Antepspor hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor ile Türk Telekom Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, şut çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları belirtildi.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Gaziantepspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

    Öte yandan teknik direktör Riekerink ve Fransız futbolcu Lionel Carole, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:14
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