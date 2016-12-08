Galatasaray'da G.Antepspor hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor ile Türk Telekom Arena'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla Gaziantepspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan teknik direktör Riekerink ve Fransız futbolcu Lionel Carole, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:14
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Toplam 14
Yorum
gakkoş bjk rekliler senin bakalım. ama unutmayın beşiktaş her zaman beşiktaştır. bu sene ve hersene şampiyonuz...bu gece tüm kalbimle feyenordluyummm....
- Emre Çolak'ta zarar büyük
Toplam 9
Yorum
atasoy emre ve engin terim zamanında süper oynadılar 4,4,2 de sonra hocalar değişti emre gevşedi üstünde durulsa selçuktan daha teknik snejder in bölgesinde oynardı
- Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
Toplam 3
Yorum
efendi malesef sizi kayırıyorlar ozaman efendi gibi çıkıp söyleyeceksin ama şenol efendi yusuf ayağını çekebilirdi ozanan beck daha hızlı olabilirdi bu işler öyle olmuyor
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