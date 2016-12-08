 Galatasaray, Yunanistan deplasmanında – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Galatasaray, Yunanistan deplasmanında

    Galatasaray, Yunanistan deplasmanında

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek.

    Basketbolda Avrupa'nın en önemli organizasyonunda mücadele eden 4 Türk takımından biri olan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu olarak katıldığı ligde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, 10 maçta aldığı 3 galibiyetle 15. sırada yer buldu.

    Sarı-kırmızılı ekip, THY Avrupa Ligi'nde 10 maçta beşer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada yer alan rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Odeabank, Yunanistan temsilcisini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı amaçlıyor.

    Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:06
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