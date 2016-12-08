Galatasaray, Yunanistan deplasmanında
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, THY Avrupa Ligi'nde 10 maçta beşer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada yer alan rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray Odeabank, Yunanistan temsilcisini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı amaçlıyor.
Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 6
Yorum
ufuk yildirim Soylenecek cok sizletden bir tanesini fabri soylemiz. penalti pozisyonindaki hirsiz futbolcu oguzhanin sari kart almasina neden olan kisidir ve kesinlikle emek hirsozidir. Shakdet doneks gerekeni bu hafta yapacak.
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 2
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Erbaa İyi abi bizmi dedik barca ya gs diye gs dan başka kimseyi tanimiyorlar
- Hakemle oynamayın
Toplam 8
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KEMAL bugünkü maçta volkan oynarsa hakem faciası için zemin çok kolay hazırlanmış olur. volkan aleyhine bir faul vermese, bir hata yapsa volkan rayından çıkar kendini kırmızı alana kadar uğraşır. maalesef bu konuda çok zayıf türk futbolcularının çoğunda bu problem zaten hakemin kararını değiştireceğini veya taraftarın gözünde yükseleceğini zannediyorlar. braga maçı gibi önemli bir maçta sinirlerine hakim olamayarak kaç ay ceza aldı uefada zaten bize cezaları verirken kepçeyle avrupa takımlarına verirken çay kaşığı oranında ceza veriyor.
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