Emre Çolak'ta zarar büyük

Sarı-kırmızılı ekipten bedelsiz ayrılan tecrübeli oyuncunun, bonservisi 4 milyon euro’ya fırladı.

Real Sociedad'ı 5-1 ile geçen Deportivo'da Emre Çolak ayakta alkışlanan isimdi. Bedelsiz Deportivo'nun yolunu tutan oyuncu, kendini kısa sürede La Liga'da kabul ettirirken piyasa değerini kısa sürede 4 milyon euro'ya çıkardı. 5-1 sona eren maçta 2 gol atan Florin Andone de Galatasaray'ı üzen isimler arasındaki yerini aldı. Rumen futbolcu, yaz döneminde uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak Cimbom, Sigthorsson'u kiralamayı tercih etmişti.



AHMET BULUT'A KAPILAR KAPANDI

G.Saray yönetimi, Emre'nin İspanya'ya gitmesinin baş sorumlusu olarak menajer Ahmet Bulut'u görüyor. O günden bu yana Bulut ile çalışmayan sarıkırmızılıların, ara transfer döneminde de ünlü menajerle iş yapmama kararı aldıkları ifade edildi.