Yalman kalkanı
Galatasaray’ın Kasımpaşa maçını kazanmasına rağmen kötü oyununu 2. Başkan Nasuhi Sezgin “Böyle şampiyon olamayız” diyerek eleştirmişti. Sportif AŞ'nin başındaki Alp Yalman "Zor olsun, ziyanı yok yeter ki şampiyon olalım" dedi. Bu sözlerle iyice tartışılan Riekerink'e destek verdi.
'YETER Kİ ŞAMPİYON OLALIM'
Sportif AŞ adına konuşmaları hep Levent Nazifoğlu yapıyor. Ancak 'futbolun gizli patronu' Alp Yalman, Sezgin'in çıkışı üzerine teknik direktör Jan Olde Riekerink'e destek verdi. Yalman'ın "Evet maçı zor kazandık ama zor olsun hep böyle olsun. Ziyanı yok. Yeter ki şampiyon olalım" dediği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yöneticileri JOR'a arka çıkıyor. Ancak yönetimde Hollandalı hoca ile yolların ayrılıp kulübün ağırlığını kaldırabilecek bir teknik adamın göreve getirilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil.
HOCA ÇOK GERGİN
Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı devraldığı ilk günlerde gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak teknik direktörlük aldığından beri daha gergin. Özellikle basın toplantılarında yüzü eskisi gibi gülmüyor.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Yalman kalkanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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