 Yalman kalkanı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Yalman kalkanı

    Yalman kalkanı

    ’ın Kasımpaşa maçını kazanmasına rağmen kötü oyununu 2. Başkan Nasuhi Sezgin “Böyle şampiyon olamayız” diyerek eleştirmişti. Sportif AŞ'nin başındaki "Zor olsun, ziyanı yok yeter ki şampiyon olalım" dedi. Bu sözlerle iyice tartışılan Riekerink'e destek verdi.

    Cimbom 4 haftada kaybettiği 3 maçın ardından önce Bursaspor'u sonra da Kasımpaşa'yı yenerek yeniden zirve ortaklarından biri olmuştu. Ancak Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 10 kişi kalan Kasımpaşa'yı Muslera'nın kurtardığı penaltıyla 2-1 yenebilen Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink tepki çekmişti. 89'a kadar oyuncu değiştirmeyen Hollandalı hocanın futbol anlayışına en sert eleştiri 2. Başkan Nasuhi Sezgin'den gelmişti. Sezgin "Böyle şampiyon olamayız" demişti.

    'YETER Kİ ŞAMPİYON OLALIM'
    Sportif AŞ adına konuşmaları hep yapıyor. Ancak 'futbolun gizli patronu' Alp Yalman, Sezgin'in çıkışı üzerine teknik direktör 'e destek verdi. Yalman'ın "Evet maçı zor kazandık ama zor olsun hep böyle olsun. Ziyanı yok. Yeter ki şampiyon olalım" dediği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yöneticileri JOR'a arka çıkıyor. Ancak yönetimde Hollandalı hoca ile yolların ayrılıp kulübün ağırlığını kaldırabilecek bir teknik adamın göreve getirilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil.

    HOCA ÇOK GERGİN
    Jan Olde Riekerink, Galatasaray'ı devraldığı ilk günlerde gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak teknik direktörlük aldığından beri daha gergin. Özellikle basın toplantılarında yüzü eskisi gibi gülmüyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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