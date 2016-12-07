 Selçuk’tan tavsiyeler – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Selçuk’tan tavsiyeler

    Selçuk’tan tavsiyeler
    Kaptan , sarı-kırmızılı takımın altyapı akademi oyuncuları ile söyleşi yapacak. Selçuk, deneyimlerini geleceğin yıldızları ile paylaşacak. 17.30'da başlayacak toplantı GS TV'den yayınlanacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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