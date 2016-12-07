 Seedorf kabul etseydi... – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Seedorf kabul etseydi...

    Seedorf kabul etseydi...
    'da 'in yerine Clarence Seedorf'la görüşüldüğü iddia edildi. Başakşehir maçı sonrası sert geçen yönetim kurulu toplantısında Seedorf isminin gündeme geldiği öğrenildi. Ancak Hollandalı hocanın teklifi reddetmesi üzerine değişikliğin gerçekleşmediği kaydedildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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