 Savunmaya Sakho – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Savunmaya Sakho

    Savunmaya Sakho

    G.Saray ile ilgili bir iddia ise İngiliz Daily Mail'den geldi.

    Sarı-kırmızılı ekibin, Liverpool'da forma şansı bulamayan ile ilgilendiğini yazdı. Nisan ayından beri Jürgen Kloop'un kadroda tercih etmediği Fransız stoper için en güçlü adayın Galatasaray olduğu öne sürüldü. 26 yaşındaki futbolcunun sol bekte de oynayabilmesinin kiralanma olasılığını güçlendirdiği yorumu yapıldı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Savunmaya Sakho haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.