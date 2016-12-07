 Podolski'nin rap şarkısı Almanya'da listeleri salladı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Podolski'nin rap şarkısı Almanya'da listeleri salladı

    Podolski'nin rap şarkısı Almanya'da listeleri salladı

    Galatasaray'ın başarılı ismi , Almanya'da şarkıcılığıyla gündemde...

    Alman oyuncunun, klibinde oynadığı ve kısa bir bölümünü söylediği "Liebe deine Stadt/ Kentini sev" isimli rap şarkısı Almanya'da en çok dinlenenler arasına girdi. Rap şarkıcısı Mo-Torres ve Kölnlü rock grubu Cat Ballou'nun çalıp söylediği şarkıda Podolski, Köln şehrine sevgisini sık sık ifade ediyor.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:12
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