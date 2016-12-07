Podolski'nin rap şarkısı Almanya'da listeleri salladı

Alman oyuncunun, klibinde oynadığı ve kısa bir bölümünü söylediğiisimli rap şarkısı Almanya'da en çok dinlenenler arasına girdi. Rap şarkıcısıve Kölnlü rock grubuçalıp söylediği şarkıdaşehrine sevgisini sık sık ifade ediyor.