 Pafos: 1 G.Saray: 3 – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Pafos: 1 G.Saray: 3

    Pafos: 1 G.Saray: 3
    , Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi Pafiakos Pafos'u 3-1 yendi. İstanbul BB ise Şampiyonlar Ligi'nde, Zaksa'ya 3-0 yenildi.

    VOLEYBOLDA AVRUPA MESAİSİ
    Erkek voleybolunda 3 temsilcimiz bugün Avrupa sınavına çıkacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Arkas, 19.30'da Rus Zenit'i ağırlayacak. Halkbank da İtalya'da 17.30'da başlayacak maçta Colussi'ye konuk olacak. Challenge Kupası'nda ise 18.00'de Ziraat Bankası ile Tiran, Arnavutluk'ta kozlarını paylaşacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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