Pafos: 1 G.Saray: 3
VOLEYBOLDA AVRUPA MESAİSİ
Erkek voleybolunda 3 temsilcimiz bugün Avrupa sınavına çıkacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Arkas, 19.30'da Rus Zenit'i ağırlayacak. Halkbank da İtalya'da 17.30'da başlayacak maçta Colussi'ye konuk olacak. Challenge Kupası'nda ise 18.00'de Ziraat Bankası ile Tiran, Arnavutluk'ta kozlarını paylaşacak.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:25
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
Pafos: 1 G.Saray: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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