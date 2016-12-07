Otelini teminat gösterdi

Yönetimi eleştiri alsa da Dursun Özbek tam anlamıyla tüm malvarlığını G.Saray'a harcıyor. Son olarak vergi affından yararlanan Özbek'in, Zincirlikuyu'daki otelini kulübün borçlarına karşılık kefalet olarak gösterdiği ortaya çıktı. Özbek'in, şu ana kadar Galatasaray için 17 milyon dolar kefalet verdiği belirtildi.