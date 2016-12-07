 Linnes’e sarıldı – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Linnes’e sarıldı

    Linnes’e sarıldı

    G.Saray'ın tecrübeli ismi , kulübeye çekiliyor.

    Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmada Martin Linnes sahada olacak. Norveçli futbolcu, Bursa maçında başarılı bir performans sergilemiş ancak Kasımpaşa karşısında yedek kalmıştı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:13
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