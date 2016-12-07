Linnes’e sarıldı

G.Saray'ın tecrübeli ismi Sabri Sarıoğlu, kulübeye çekiliyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmada Martin Linnes sahada olacak. Norveçli futbolcu, Bursa maçında başarılı bir performans sergilemiş ancak Kasımpaşa karşısında yedek kalmıştı.