 Kolbeinn iyileşti – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kolbeinn iyileşti

    Kolbeinn iyileşti
    Sezon başında transfer edilen ancak daha forma giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson'un sakatlığı geçti. İzlandalı futbolcunun artık 18 kişilik maç kadrosuna girebileceği öğrenildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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