 ‘Kalıcı olmalıyız’ – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    ‘Kalıcı olmalıyız’

    ‘Kalıcı olmalıyız’
    Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Güler "Geçtiğimiz sezon 'ı kazandık ama Euroleague başka bir seviye. Bizim önceliğimiz Avrupa'nın kulüpten düzeyindeki en büyük kupasında kalıcı olabilmek" dedi. Güler yeni takım kimyasının tam oturmadığını, yavaş yavaş kendilerini bulduklarını da sözlerine ekledi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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