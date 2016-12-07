 İşte büyük dostluk – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    İşte büyük dostluk

    İşte büyük dostluk

    elenince üç basketbolcusunu bedelsiz olarak Kartal’a kiraladı.

    Sporda görmek istediğimiz centilmence hareketler... Basketbolda Cimbom, Genç Erkekler Ligi Final Grubu'na kalmayı başaramadı. ASLAN, finallere kalan 'la anlaşarak üç oyuncusunu bedelsiz olarak ezeli rakibine kiraladı. Kulübün resmi sitesinden "Ezeli rekabette ebedi dostluk" başlığıyla yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "1999 doğumlu basketbolcularımızdan Alp Aşut, Erol Yiğit Şekeroğlu ve Kerem Akgün, Beşiktaş Genç Takımı'na katılarak U18 Genç Erkekler Ligi Final Grubu'nda forma giyebilecek. Beşiktaş'a Final Grubu'nda başarılar dileriz"
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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