 Gözler Chedjou'da – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gözler 'da

    Gözler Chedjou'da

    G.Saray'ın gözden çıkardığı , kendine kulüp aramaya başladı.

    Çin, Amerika ya da Fransa'nın yolunu tutmak isteyen Kamerunlu oyuncuya, bonservisinde kolaylık sağlanacağı belirtildi. Riekerink'in gönderilmesi için onay verdiği , kendine takım bulması halinde Galatasaray, 1.1 milyon euro olan yarım sezonluk maliyetinden kurtulacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:59
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