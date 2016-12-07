 Gentile bombası – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gentile bombası

    Gentile bombası

    Smith ve Dentmon’dan ağzı yanan Aslan, Avrupa’nın en iyi guardlarından birini istiyor.

    Sezon başında guard pozisyonu için Russ Smith ve Justin Dentmon'ı transfer eden iki isimden de verim alamadı. La Stampa Gazetesi'nin iddiasına göre EA Milano'dan ayrılacak olan Alessandro Gentile'ye Barcelona ve Cimbom talip. İtalyan yıldızın rotasının büyük ihtimalle Katalan devi olması bekleniyor. Ancak Aslan da sonuna kadar transferi kovalayacak.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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