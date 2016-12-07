 Ergin Ataman kararını verdi! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    kararını verdi!

    Ergin Ataman kararını verdi!

    Başantrenörü , daha önce kadro dışı bıraktığı 'i affetti. Bir diğer oyuncu 'la ise yolların ayrılmasına karar verildi.

    Ülkemizi 'de temsil eden 'ta sıcak saatler yaşanıyor. Sezon başından bu yana oyun kurucu rotasyonundan istediği verimi alamayan , performansı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı 'i yeniden affetti ve ABD'li oyun kurucu bugün çalışmalara yeniden başladı.

    Russ Smith'in, cuma günü deplasmanda oynanacak Panathinaikos maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Takımda kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan 'a ise af çıkmadı. ABD'li oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:42
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