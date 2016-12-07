Ergin Ataman kararını verdi!
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, daha önce kadro dışı bıraktığı Russ Smith'i affetti. Bir diğer oyuncu Justin Dentmon'la ise yolların ayrılmasına karar verildi.
Russ Smith'in, cuma günü deplasmanda oynanacak Panathinaikos maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Takımda kadro dışı bırakılan bir diğer isim olan Justin Dentmon'a ise af çıkmadı. ABD'li oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:42
- Sağlık olsun!
Toplam 18
Yorum
haldun siz zaten rakiplerimizi destekleyip yenilsinlerde içimizin yağları erisin diye dua edebilecek kadar zeka sahibisiniz. gitti ülke puanı.
- "Kötü sonucun tek sorumlusu benim"
Toplam 129
Yorum
osman azarbaycandan ben bakiyorum bu besiktas superligada tff tarafindan baslaniyor aziz baskan duzun demis avropada kuzuya donmus hakemi sucluyur bu yalnisdir dinomu kiyevin hakkini yemamak lazim bu besiktas hec avroligada bela bir yera gedamaz cunku bunlar tff tarafindan baslanmis bir kulub
- Sergiy Rebrov'dan şok açıklama!
Toplam 66
Yorum
kartal candır Sergiy Rebrov hakem olsaydı kaçtane kırmızı kar verirdi acaba onun açıklamalarını şiddele kınıyorum
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