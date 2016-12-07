Cimbom'da yüzler gülüyor

Sezon başından bu yana türlü sorunlarla boğuşan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı. Kaybedilen maçlar, kadro dışı bırakılan futbolcular, Riekerink krizi derken iyiyden iyiye gerilen sarı-kırmızılılar, üst üste alınan Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleri sonrası biraz rahatladı.

Bu sonuçlarla zirvedeki iddiasını da sürdüren Galatasaray'da, takım içerisindeki birlikteliği geliştirmek adına adımlar atılmaya da devam edildi.

Hafta sonu Gaziantepspor'u sahasında konuk edecek Aslan, ekip halinde 'Paintball' etkinliğine katıldı.

Futbolculardan Nigel de Jong, sosyal medya hesabı üzerinden Cavanda, Semih Kaya ve Sneijder'le çekilen fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta futbolcuların keyiflerinin yerine olduğu gözlerden kaçmadı.