Cimbom'da yüzler gülüyor
Fenerbahçe derbisinden sonra Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetiyle lige tutunan Galatasaray'da futbolcuların keyfi yerine geldi. 'Paintball' etkinliğine katılan ekipte yüzlerin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sezon başından bu yana türlü sorunlarla boğuşan Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı. Kaybedilen maçlar, kadro dışı bırakılan futbolcular, Riekerink krizi derken iyiyden iyiye gerilen sarı-kırmızılılar, üst üste alınan Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleri sonrası biraz rahatladı.
Bu sonuçlarla zirvedeki iddiasını da sürdüren Galatasaray'da, takım içerisindeki birlikteliği geliştirmek adına adımlar atılmaya da devam edildi.
Hafta sonu Gaziantepspor'u sahasında konuk edecek Aslan, ekip halinde 'Paintball' etkinliğine katıldı.
Futbolculardan Nigel de Jong, sosyal medya hesabı üzerinden Cavanda, Semih Kaya ve Sneijder'le çekilen fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafta futbolcuların keyiflerinin yerine olduğu gözlerden kaçmadı.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:40
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Toplam 12
Yorum
GS1905 yazıklar olsun sana arkadaşım. Türk bayrağı yakılıyor, insanlarımız orada dayak yiyor, sen gelmiş hala yok 8 yok 6 lafı yapıyorsun. Bir Cimbomlu olarak utandım senin yazından
- Advocaat: "Manchester United kaybedecektir"
Toplam 4
Yorum
Si3 Elenecekk:
- Linnes’e sarıldı
Toplam 8
Yorum
isminiz Kesinlikle
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