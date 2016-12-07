 Cimbom'a yeni Keita – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Cimbom'a yeni Keita

    Cimbom'a yeni Keita

    Sarı-kırmızılı ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncu için, Cagliari’ye 2 milyon euro teklif ettiği ifade edildi

    Ara transferde forvet hattını güçlendirmesi planlayan Galatasaray'ın Victor İbarbo ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Cagliari'de olan Kolombiyalı futbolcuyu, kadrosuna katmak isteyen Cimbom'un İtalyan kulüple temas kurduğu ve ilk teklifini de yaptığı bildirildi. Kanatlarda da görev yapan, hızı ve top tekniği nedeniyle Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Abdul Kader Keita'ya benzetilen oyuncu için yönetimin, 2 milyon euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı- kırmızılılar, oyuncuya da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında... Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtilen Victor İbarbo'nun tekliften memnun kaldığı ve düşünmek için süre istediği dile getirildi.

    Savaş ÇORLU
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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